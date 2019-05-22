В Киеве сотрудница столичной прокуратуры попала под трамвай. Об этом сообщет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что ДТП произошло вчера в тот момент, когда женщина 1989 года рождения, переходила трамвайные пути в неустановленном для этого месте и разговаривала по телефону. Она не заметила приближения трамвая. В результате инцидента женщина получила ушибы головы и конечностей. Пострадавшая была госпитализирована.

Сейчас идет расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре в час пик ретро-трамвай потерял "рога" на центральном маршруте города и остановил электротранспорт.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина, который опаздывал на трамвай, угодил под грузовик.