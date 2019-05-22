Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который дал в Париже эксклюзивное интервью "Стране", отметил, что антикоррупционные органы в Украине должны быть реформированы.

"Будем вместе бороться против коррупции в Украине", - сказал Джулиани. Экс-мэр Нью-Йорка также заявил, что намерен "продвигать демократические реформы в Украине и поддерживать настоящих реформаторов, способных мыслить и работать по-современному".

К их числу он уверенно отнес главу САП Назара Холодницкого, с которым встречался в здании французского Сената перед интервью с нашим изданием. "Да, Холодницкий - один из них. Он пообещал сотрудничать с нами по делу о вмешательстве в выборы-2016. Мы договорились вместе бороться с коррупцией в Украине", - заявил Джулиани.

При этом он отметил, что НАБУ, делами которого по большей части "руководило посольство США, а не правительство Украины, как должно бы быть", должно быть реформировано. "Это неправильно. Наше посольство не должно вмешиваться в дела организаций в других странах. Мы можем комментировать их работу, но не руководить ими. Кроме того, глава НАБУ Сытник оппонировал Трампу, работал на компанию Клинтон и был очень близок к американскому посольству", - отметил он.

По словам Джулиани, Йованович действовала против Трампа, тормозила расследование дела о вмешательстве Киева в американские выборы и призывала генпрокурора не трогать Лещенко, Сытника и НГО, которые спонсирует Джордж Сорос. "Она ходила и убеждала уже бывшие украинские власти, что Трамп должен быть смещен, агитировала за импичмент. Йованович действовала очень неподобающе. Такое поведение недопустимо для американского посла", - заявил Джулиани.

Как сообщала "Страна", Джулиани дал понять, что Зеленский должен арестовать Коломойского.