Правительство Украины в среду, 22 мая, проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ, сообщает "Корреспондент".

"Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

О каких конкретно соглашениях идет речь, пока не сообщается.

Напомним, в феврале сообщалось, что Украина собирается разорвать более двух сотен договоров, работавших в рамках СНГ.

Ранее "Страна" писала о том, что в декабре 2018 года служба внешней разведки Украины объявила о выходе из Соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ.

Также мы сообщали, что Украина больше не будет развивать ярмарки и выставки в рамках СНГ.