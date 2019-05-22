В Кабмине вывели Украину еще из нескольких соглашений СНГ, но не уточнили, каких именно
Правительство Украины в среду, 22 мая, проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ, сообщает "Корреспондент".
"Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
О каких конкретно соглашениях идет речь, пока не сообщается.
Напомним, в феврале сообщалось, что Украина собирается разорвать более двух сотен договоров, работавших в рамках СНГ.
Ранее "Страна" писала о том, что в декабре 2018 года служба внешней разведки Украины объявила о выходе из Соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ.
Также мы сообщали, что Украина больше не будет развивать ярмарки и выставки в рамках СНГ.
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