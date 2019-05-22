В штаб-квартире НАТО 22 мая пройдет заседание Военного комитета Альянса с участием ранее уволенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

Как указано в повестке дня, размещенной на сайте Северо-Атлантического альянса, начальники генеральных штабов стран-членов организации встретятся со своим украинским коллегой во второй половине среды, пишет Интерфакс-Украина. Украинскую сторону представляет Муженко, который был уволен с этой должности указом президента Украины Владимира Зеленского во вторник. Однако, в связи с тем, что он еще не сложил свои полномочия, Муженко продолжает исполнять свои функциональные обязанности.

В соответствии с указом президента Украины начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Руслан Хомчак.

Ранее "Страна" сообщала, что новым командующим НАТО в Европе назначен генерал ВВС США.

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