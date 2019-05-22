Снять металл с себя и отойти от деревьев. Киевлянам рассказали, как вести себя при надвигающейся на город грозе
Во второй половине дня 22 мая в Киеве ожидается грорза. Укргидрометцентр прогнозирует I уровень опасности, желтый. Об этом сообщается на сайте КГГА.
В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы.
Если гроза застала вас на природе, следует:
- спуститься в низину;
- отойти от одиночных деревьев, столбов, вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
- снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя;
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Также киевлянам напомнили, что во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде и идти плотной группой.
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