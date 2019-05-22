Во второй половине дня 22 мая в Киеве ожидается грорза. Укргидрометцентр прогнозирует I уровень опасности, желтый. Об этом сообщается на сайте КГГА

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы.

Если гроза застала вас на природе, следует:

  • спуститься в низину;
  • отойти от одиночных деревьев, столбов, вышек;
  • отойти подальше от водоемов;
  • на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
  • снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя;
  • если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Также киевлянам напомнили, что во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде и идти плотной группой.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики показали, какие области Украины сильнее всего пострадают от дождя и града.

Также мы сообщали, что по Западной Украине пронеслась непогода со смерчем, пострадали тысячи домов.

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