Во время трансляции внеочередного заседания Верховной Рады были видно, как вице-спикер Ирина Геращенко за колонной зала парламента меряет золотые украшения. Пользователи соцсетей сделали скриншот этих эпизодов.

На фото видно, что она надевает браслет из драгоценного металла, вероятнее всего, из золота. Пользователей возмутило больше всего то, как "насколько нагло, бестактно и пренебрежительно ведет себя госпожа Геращенко". "Во время заседания примеряет золотые - браслет! Они нам рассказывают о тарифах и пенсиях, о войне и армии, о медицине и реформы ... и как хорошо нам живется! Хорошо-только, пожалуй, не нам, а Вам! Хоть бы стыд имела!" - пишет в Facebook Лилит Аветисян.

Фото: facebook.com/ Аветисян Лилит

Мы уже писали о том, что Олег Ляшко посетил дом престарелых в ветровке почти за 18 000 гривен.

Также читайте о том, что Юрий Луценко рассказывал в Риме про "быдло" и книги в куртке-бомбере почти за 60 000 гривен.