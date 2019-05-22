В Генпрокуратуре отказались устанавливать срок окончания следственных действий по событиях, произошедшим на улице Институтской и аллее Героев Небесной сотни в Киеве во время Евромайдана зимы 2013-14. Об этом сообщил начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передают Украинские новости.

"Следственные действия еще не закончились. И неизвестно, когда закончатся, потому что ходатайства (о проведении следственных действий - прим. ред.) еще поступают", - говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре не могут установить дату, с которой можно начинать строительство музея на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

В ходе Евромайдана 20 февраля 2014 года в Киеве на части улицы Институтской - от ул. Ольгинской до Майдана Независимости произошел массовый расстрел протестующих и правоохранителей. Впоследствии погибших активистов стали называть "Небесной сотней", а улица стала местом почитания их памяти.

Официальная статистика "Евромайдана-SOS" насчитывает 121 погибшего. Расследование до сих пор не установила виновных в массовой убийстве протестующих и правоохранителей.

Мы разбирались, кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил события на Майдане. По милиции на Майдане 20 февраля начали стрелять в 5 утра.

Спикер Парубий рассказал, что в случае поражения Майдана в Киеве планировалось организовать сопротивление во Львове.

Также отметим, что в эфире израильского ТВ показали специальный фильм-расследование о фигурантах расстрелов на Евромайдане.