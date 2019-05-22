Сегодня, 22 мая, народные депутаты Верховной Рады отказались рассматривать изменения в закон о выборах на внеочередном заседании. "Страна" публикует данные о том, как голосовали депутаты каждой из парламентских фракций.

Судя по голосованию, только часть партий - "Оппозиционный блок", "Самопомощь" и "Батькивщина" (ни одного голоса против на табло) - поддержали закон.

В "Блоке Петра Порошенко" за изменение закона о выборах проголосовали 17 нардепов, против выступили 15 человек, воздержался 21 нардеп, 11 нардепов - не голосовали; в "Народном фронте" - только 2 нардепа выступили "за", 27 человек проголосовали против, 11 воздержались и 16 не голосовали вообще.

Бойкотировали закон сразу три фракции - "Воля народа", "Партия Возрождение", а также "Радикальная Партия Олега Ляшко", который объявил сбор подписей в КС против роспуска Рады и обозвал Зеленского авантюристом и Януковичем. Такая реакция неудивительна, потому что с 3% барьером (который предложил президент Владимир Зеленский) в Раду на досрочных выборах не проходят ни "Народный фронт", ни радикалы Ляшко, ни "Самопомощь", ни ахметовская часть "Оппозиционного блока".

Таким образом, выборы состоятся по старому закону (по которому 225 депутатов избирались по спискам, если партии преодолеют 5%-й барьер).

Следующее заседание Верховной Рады состоится во вторник, 28 мая.

Рада отказалась рассматривать закон Зеленского о выборах. Фото: Аркадий Манн/ "Страна"

Как сообщала "Страна", "Свобода" и Нацкорпус пришли пикетировать Раду.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий также анонсировал оспаривание в КС указа Зеленского о роспуске Рады.