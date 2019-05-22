Сегодня парламент отказался рассматривать президентский законопроект о выборах народных депутатов. Его даже не стали вносить в повестку дня.

Как именно это произошло, мы отследили в онлайн-трансляции.

Владимир Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3%. Однако Рада отмела его идею - хотя, казалось бы, вчера между президентом и главами фракций был достигнут консенсус.

Однако уже сегодня утром крупнейшие фракции и депутатские группы отказались поддержать законопроект Зеленского. Теперь выборы пройдут по старой системе.

Что же изменилось за ночь? "Страна" разбиралась в вопросе.

Что предложил Зеленский

Текст президентского законопроекта в Раде появился с опозданием, через час после начала заседания. Он содержит 35 страниц, но содержит по сути три основные нормы:

1. Отмена мажоритарки и переход на чисто пропорциональную систему - то есть все депутаты будут избираться в Раду только по партийным спискам.

2. Эти списки закрытые - избиратель их видит, но не может влиять на прохождение той или иной персоны из этого списка в парламент. Они попадают в Раду исходя из места в списке, которое им определил партийный съезд.

У Зеленского, к слову, всегда выступали за открытые списки (он об этом же сказал и в своей инаугурационной речи). Это такой вид голосования, при котором избиратель голосует не только за партсписок, но и за отдельных его участников. Однако с учетом досрочных выборов перестроить систему просто нет времени. А выборы Зеленскому нужно проводить как можно раньше, пока еще есть рейтинг.

Поэтому сторонники Зе говорят, что закрытые списки - временное решение. Нужно, мол, за них временно проголосовать.

3. И последний ключевой пункт законопроекта - снижение проходного барьера с 5% до 3%.

В чем суть этих предложений

Если упростить еще сильнее, то новый президент предложил старому парламенту сделку.

Зеленский получает отмену мажоритарки (это увеличивает количество "штыков" "Слуги народа" в Раде, так как своих мажоритарщиков у него нет), а "непроходные" депутаты и региональные князьки - шанс попасть в парламент благодаря снижению барьера.

В этом предложении есть своя логика. Старый выборный закон действительно невыгоден ряду фракций. В Раду на досрочных выборах не проходят ни "Народный фронт", ни радикалы Ляшко, ни "Самопомощь", ни ахметовская часть "Оппозицонного блока". Эти политсилы элементарно не преодолевают 5%-й барьер.

И вчера на встрече лидеров фракций с президентом заинтересованность этой схемой проявили все, кроме БПП и "Народного фронта" - даже депутатские группы "Видродження" и "Воля народа".

Однако сегодня ситуация изменилась. Законопроект Зеленского даже не включили в повестку дня.

Более того, спикер Парубий вообще назвал решение о роспуске Рады антиконституционным (и, судя по всему будет представление в Конституционный суд), пригрозил Зеленскому ответственностью, а также решил использовать метод так называемой "итальянской забастовки". Это когда все правила исполняются так скурплезно, что работа останавливается.

Так, сегодня первый раз за многие-многие годы карточки для голосования стали выдавать только лично в руки их владельцам (чтоб не было "кнопкодавства" - когда голосуют карточки отсутствующих депутатов). И потому кворум наскребли с большим трудом. С первого раза зарегистрировалось всего 208 депутатов и только со второго - 240. И каждый голосовал сам за себя.

Так что же случилось? Почему прокатили законопроект Зеленского?

Почему провалили выборы по Зеленскому

Главная причина демарша - элита не хочет отдавать Зеленскому, а также Коломойскому, полный контроль над Верховной Радой.

То, что позиции олигарха в окружении Зеленского сильны, показали вчерашние назначения нового президента. И самое яркое из них - адвокат Коломойского Андрей Богдан, который возглавил администрацию главы государства.

Также нардепы показали, что владеют азами арифметики. Зная свежие рейтинги партий, несложно подсчитать, что при пропорциональной системе партия "Слуга народа" одна смогла бы получить больше 226 голосов и сформировать большинство в Раде.

Но по старому закону, даже если Зеленский возьмет 40-50%, он все равно не сможет создать коалицию без мажоритарщиков и других фракций. Максимум, что ему светит - это в районе 130 "штыков".

Таким образом, на данный момент времени, вырисовывается следующая картина.

В Раду точно попадает пять партий. Прежде всего, это "Слуга народа" Зеленского, который набирает более 40%. Удержит ли он этот показатель до выборов? Вопрос, с учетом неодножначных кадровых назначений.

Также там будет "Оппозиционная платформа За жизнь" и "Батькивщина". С большой вероятнстью там же будет партия Смешко. И, не исключено, что и БПП. Но у последней есть проблема в лице партии Вакарчука "Голос", которая сходу набирает почти 5%. А через 2 месяца она может набрать еще больше, откусив большой процент голосов, прежде всего, у идеологически родственной партии Порошенко. А с учетом постоянных корупционных скандалов вокруг экс-президента, БПП имеет все шансы взять менее 5%.

Что же касается Радикальной парии Ляшко, ахметовской части Оппозиционного бока во главе с Новинским и Вилкулом, партии Самопомощь мэра Львова Садового, а также партии Гриценко - то их перспективы пройти в Раду довольно сомнительны.

Также под вопросом теперь и уже аноснированное создание партии с участием мэра Одессы Труханова, мэра Харькова Кернеса и партии "Видродження" Хоммутынника. При 5% она рискует не взять 5% барьер. А потому этим силам имеет смысл идти по мажоритарке, а также поддержать (в обмен на места в списке) одну из родственных по идеологии партий, которая точно попадает в Раду.

Реакция Зе на решение Рады

Теперь глава государства будет действовать по запасному плану. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Так, по его словам, у Владимира Зеленского подготовлено несколько планов, а то, какой будет избран, зависит от действий Верховной Рады.

"Мне нужно прийти и обсудить эти вопросы с президентом Украины. У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать планы А, B, C, которые у нас есть", - сказал Руслан Стефанчук.

По его словам, отказ внести в повестку дня законопроекты Зеленского свидетельствуют о начале политического кризиса. Также Стефанчук отметил, что данные документы - шаг Зеленского навстречу и попытка "вытащить Украину из мажоритарного подхода", хоть и не лучшая.

"Мы за Избирательный кодекс, мы за открытые списки", – сказал Стефанчук, отметив, что со стороны нардепов не заметно "большое желание" принять Избирательный кодекс.

Также, по словам представителя президента в Раде, 21 мая, во время консультаций Зеленского с главами фракций, был достигнут именно такой компромисс, который был изложен в законопроекте президента.

"Я думаю, что будут еще проведены отдельные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока разговор нам не удается", – сказал Руслан Стефанчук. При этом он рассчитывает, что указ о роспуске Рады и назначении досрочных выборов будет опубликован завтра, 23 мая.