На сегодняшнем заседании Верховной Рады вице-спикер парламента Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции Блока Петра Порошенко народных депутатов Светланы Залищук, Сергея Лещенко, Мустафы Найема и Аркадия Корнацкого.

"Согласно поданным заявлениям и ч.3 ст.60 Регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатолиевича и Найема Мустафы из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде", - сказала Геращенко с трибуны парламента.

Напомним, сегодня, 22 мая, Верховная Рада проводила внеочередное заседание, на котором должны были рассмотреть законопроект Владимира Зеленского о выборах, который президент Украины зарегистрировал в парламенте в среду, 22 мая. Однако нардепы провалили голосование за включение в повестку дня этого вопроса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде в день голосования за закон о выборах впервые ввели строгую раздачу карточек.

Также мы сообщали, что Парубий анонсировал оспаривание в КС указа Зеленского о роспуске Рады.