Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, не смогла включить проекты 10319 и 10319-1 (закон о выборах в украинский парламент, а также его альтернатива) в повестку дня сессии.

За включение проголосовали всего 92 нардепа. Больше всего голосов дали "Оппоблок" и "Самопомощь".

В 14:11 спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии внеочередного заседания Верховной Рады. Очередная сессия состоится 28 мая.

Отметим, что законопроект Зеленского предполагает отмену мажоритарки, снижение барьера до 3%, однако не включает внедрение открытых списков. В пояснении к документу речь идет о том, что изменить избирательное законодательство в этой части в срок до внеочередных выборов не представляется возможным.

Ранее фракция БПП на внеочередном заседании парламента отказалась голосовать за законопроект о выборах, предложенный Владимиром Зеленским. Нардепы заявили, что списки должны быть открытыми, а снижение барьера приведет в Раду "карманные региональные партии".

И именно в день голосования за закон о выборах в Верховной Раде впервые ввели строгую раздачу карточек. Вероятно, чтобы не проводить заседание в случае, если на него придет менее 226 нардепов. И это учитывая, что обычно в парламенте появляются около 208 депутатов.

Между тем, 21 мая Владимир Зеленский провел консультацию с главами фракций. По словам главы АП Андрея Богдана, депутаты договорились с президентом о снижении проходного барьера в Раду до 3% и отмену мажоритарки.

Как уже рассказывала "Страна", сразу после инаугурации Зеленского представители фракций-аутсайдеров собрались на совещание и решили предложить Зеленскому именно такой обмен: они согласны проголосовать за отмену мажоритарки - а он в свою очередь согласится на снижение проходного барьера до 3%. Второе, в свою очередь, позволило бы пройти в парламент "Народному фронту", радикалам Ляшко, "Самопомощи", "Оппозицонному блоку", которые не набирают 5%.