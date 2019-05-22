В среду, 22 мая, на заседании Кабинета министров Украины официально одобрен проект соглашения с правительством Монголии о взаимном безвизовом режиме. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту документа, граждане Украины и Монголии могут находиться на территории другого государства без виз, но не более, чем 90 дней каждые полгода.

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу, поскольку посол Монголии работает в Украине по совместительству. Посольство Монголии расположено в Польше.

Как сообщала "Страна", в Кабмине также одобрили безвиз с правительством Содружества Доминики. Это остров на границе Карибского моря и Атлантического океана.

Отметим, что власти ЕС могут перевести американцев на визовый режим с 2021 года.