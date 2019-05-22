В четверг, атмосфера над Украиной продолжит удерживать нестабильную погоду. В большинстве областей - снова кратковременные грозовые дожди. Вместе с ними в отдельных районах вероятные сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Меньшая вероятность осадков и больше солнца и сухих длительных пауз будет в Одесской области. Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+26 градусов, на Западе ожидается +16...+22 градуса. В Киеве четверг окажется во влажной атмосфере, сохраняется вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать. "То есть, зонты и темные очки - одновременно. Температура воздуха в столице завтра достигнет +23...+25 градусов", - сообщила синоптик.

По словам Диденко, во время грозы не стоит прятаться под одиноким деревом, особенно высоким. Если вы - в машине, пересидите грозу, она, как правило, быстро перемещается, вода - хороший проводник тока, поэтому от водоема - подальше. И не забудьте успокоить животных, которые боятся грозы. "Словом, помогайте всем, кто рядом и будьте людьми во всем. Сегодня - летний Николай и говорят, что он защищает моряков. Пусть вспомнит святой Николай о наших украинцах-пленниках и поможет им", - добавила синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала "Страна", Украину 22 мая снова накроет грозовыми дождями. Самые сильные дожди, по данным синоптиков, ожидаются в Закарпатской области, а также в Херсоне и Запорожье.

Напомним, по Западной Украине пронеслись ливни и смерчи. Пострадали тысячи домов.