Украинские военные, которые утром 22 мая попали в плен к сепаратистам, являются бойцами 53 отдельной бригады ВСУ. Об этом стало известно "Стране" из собственных источников.

Инцидент произошел в зоне ООС возле села Новотроицкое. Восемь украинских бойцов ехали на грузовике.

"Они перепутали ориентиры, попали не на ту дорогу и уехали в серую зону. Там их грузовик остановили сепаратисты и солдат разоружили" - рассказал источник "Страны" в штабе ООС.

Напомним, Медведчук заявил, что пленными не обменивались уже больше года из-за позиции Порошенко.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский в Раде после инаугурации заявил, что считает необходимым в первую очередь освободить всех украинских пленных.

В свою очередь, после речи Зеленского в Донецке и Луганске заявили, что готовы менять пленных, но ждут конкретных действий.