Апелляционный суд Закарпатской области освободил главу фракции "КМКС – Партия венгров Украины" в Береговском горсовете Каролину Дорчи, которая имеет паспорт гражданки Венгрии, от уплаты штрафа. Об этом сообщает Mukachevo.net,

В частности, 21 мая Закарпатский апелляционный суд признал незаконным решение Береговского районного суда против Дорчи. 18 февраля на КПП "Лужанка" депутат попала в скандал из-за нарушения таможенного законодательства. Она нарушила порядок ввоза транспортного средства иностранной регистрации в Украину, а во время спора с таможенником предъявила паспорт гражданки Венгрии. 11 марта на заседании Береговского райсуда Каролина Дорчи признала, что кроме украинского имеет и венгерский паспорт.

Каролина Дорчи. Фото: mukachevo.net

За незаконное пересечение границы суд наложил на Каролину Дорчи штраф в 3400 грн и судебные издержки в размере 384 грн 20 коп. Такое решение вынес судья Александр Фейир, согласно статье 204 ч. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Обвиняемая с таким решением не согласилась и обжаловала его в апелляционном суде.

По словам адвоката Каролины Дорчи, она не совершила правонарушения, так как 18 февраля выехала и вернулась в Украину через КПП "Астей-Берегшурань" ("Лужники") с украинским паспортом. Однако при проверке документов система выдала индекс "О", что означает проведение дополнительного осмотра лица и его личных вещей. В помещении Пограничной службы Каролина Дорчи добровольно предъявила пограничникам также свой венгерский паспорт. Через 2 часа ожидания, пока составляли протокол, она таки въехала в Украину с украинским паспортом.

Адвокат доказал, что его подзащитную был наказан необоснованно, поскольку она не совершила незаконного пересечения границы и не пересекала государственную границу с недействительными проездными документами. Таким образом, никакого нарушения закона не произошло. Ведь сам факт наличия двух действительных паспортов, выданных официальной властью, не является преступлением согласно действующему законодательству Украины. А наличие двойного гражданства, в данном случае венгерского, не может считаться преступлением.

Закарпатский областной апелляционный суд признал незаконным решение Береговского районного суда против Дорчи и постановил, что поскольку депутата обвиняют в незаконном пересечении границы, таким образом она должна быть освобождена от уплаты административного штрафа.

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