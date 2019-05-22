Кабинет министров Украины регламентировал вопрос ведения учета дорожно-транспортных происшествий. Это обеспечит выявление и анализ причин ДТП, сообщается на сайте МВД Украины.

"Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП является важным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявления причин этих событий, разработки и принятия научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине отмечают рост числа ДТП и количества в них погибших.

Также мы сообщали, что в полиции рассказали, на какой трассе произошло больше всего ДТП в Украине.