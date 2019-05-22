"Свобода" и Нацкорпус пришли пикетировать Раду. Фото и видео
Представители "ВО Свобода" и Нацкорпуса начали пикет у Верховной Рады с требованием принять новый закон о парламентских выборах. Об этом сообщает УНИАН. Мы ведем прямой репортаж о происходящем в Раде.
Они требуют от народных депутатов депутатов проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам. Также они заинтересованы в снижении барьера для попадания в парламент до 3%.
Сообщается, что под зданием парламента собрались несколько сотен активистов. Ситуация спокойная, за порядком следят около 30 правоохранителей.
Фото: unian.net
Видео: youtube.com/УНІАН
Как сообщала "Страна", в тексте законопроекта Зеленского о выборах в парламент Украины говорится о снижении барьера для избрания партий в Верховную Раду до 3%, отмене мажоритарной системы для народных депутатов и закрытых партийных списках.
Напомним, что досрочные выборы состоятся 21 июля.