Президент Владимир Зеленский отменил назначение заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль на пост заместителя главы Администрации Президента. Об этом говорится в указе №315 от 22 мая, передают Українськi Новини.

"Отменить как нереализованный Указ Президента Украины от 21 мая 2019 №309", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Причины такого решения не указаны.

Скриншот: president.gov.ua

Напомним, что накануне на сайте президента появился указ о назначении Елены Зеркаль на должность замглавы Администрации президента. Однако, как выяснилось позже, она не приняла предложение президента занять этот пост и указ о назначении с сайта убрали.

На своей странице в соцсети Елена Зеркаль заявила, что причина ее отказа не в предложенной должности и пообещала позже все объяснить.

"Парадоксы указа №309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала замминистра.

Фото: facebook.com/ Lana Zerkal

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Также мы сообщали, что президент назначил Андрея Геруса постоянным представителем в Кабинете министров.