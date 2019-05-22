В среду, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины, за который сегодня должен голосовать парламент. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

"Практическое применение смешанной (так называемой "параллельной") избирательной системы на выборах народных депутатов Украины в течение 1998 - 2002 и 2012 - 2014 убедительно показало, что мажоритарный компонент этой системы особенно уязвимым. Именно на выборах в одномандатных избирательных округах распространены прямой и косвенный подкуп избирателей, злоупотребление административным ресурсом, попытки искажения результатов народного волеизъявления", - сказано в пояснительной записке к проекту закона №10319.

Кроме того, речь в ней идет о том, что высокий избирательный барьер, который применяется по пропорциональной составляющей действующей избирательной системы и составляет 5%, препятствует обновлению политических элит и появление новых лиц в парламенте.

Законопроектом предлагается: установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партии в общегосударственном избирательном округе; предусмотреть, что право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, которые получили в свою поддержку не менее 3% голосов избирателей; уточнить некоторые проблемные положения действующего Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии, в частности в части более четкого определения понятия "проживание в Украине", оснований и порядка образования специальных избирательных участков, процедуры обнародования отдельных решений по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины и др.

Что касается внедрения открытых списков, в пояснительной записке к проекту закона указано, оно потребует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы и т.д. Поэтому, сказано в документе, ввести их в срок - практически невозможно.

"Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, создаст надлежащий почву для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем стимулировать пропорциональная система с открытым партийным спискам", - говорится в документе.

Спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что законопроекты (об изменениях в законы о выборах народных депутатов, а также - о публичных закупках) будут распечатаны и розданы народным депутатам для ознакомления, после чего он поставит их на голосование для включения в повестку дня.

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, 22 мая проходит внеочередное заседание Верховной Рады Украины 22 мая. "Страна" ведет прямую трансляцию.

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