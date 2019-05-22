Сегодня утром перед внеочередным заседанием Верховной Рады необходимое большинство народных депутатов зарегистрировалось только со второго раза. Дело в том, что утром на столе выдачи регистрационных карточек некоторые депутаты впервые устроили "контрольную съемку", чтобы карточки выдавали только их собственникам. Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Поэтому сначала зарегистрировалось всего 208 нардепов (это реальное число депутатов, посещающих заседания ВР). Так что народные депутаты, которые годами не могли избавиться от кнопкодавства, внезапно стали ярыми борцами с неличным голосованием.

Для принятия той или иной законодательной инициативы нужно 226 голосов, поэтому спикер Андрей Парубий после этого попросил депутатов зарегистрироваться еще раз, и на табло показали 240 зарегистрировавшихся народных избранников. Внеочередное заседание было объявлено открытым.

Напомним, что 22 мая Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. На нем нардепы могут рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов. После того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента и досрочных выборах 21 июля, депутаты внесли предложение: они согласны на отмену мажоритарной системы, что выгодно Зеленскому, а взамен требуют снижения проходного барьера в Раду.

Снижение проходного барьера с 5% до 3% увеличивает возможности нынешних депутатов с подмоченной репутацией попасть в Раду - пусть и в составе других партийных проектов. Эту тему вчера обсуждали на консультациях лидеров фракций и групп в Администрации президента.

"Страна" следит за заседанием онлайн.