Исполняется год делу об "одесской резне", когда экс-глава "Правого сектора" Сергей Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, и ранил еще одного человека - Александра Исайкула.

Во время агонии умирающего радикал снимал происходящее на мобильный и вел стрим.

Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство. Правда, сам Стерненко от этого никак не пострадал: из Одессы дело передали в Киев, где СБУ забрала его у полиции - и похоронила (как говорят, в обмен на услуги самого Стерненко).

Все это время радикал находится на свободе, а после убийства за него вступились несколько нардепов. Но на прошлой неделе дело начало "просыпаться": киевский суд, по иску юридической команды Андрея Портнова, постановил снова вернуть его полиции, а также возбудить уголовное дело против зам генпрокурора, которая передала его в СБУ.

"Страна" вспоминает детали резонансного дела и что с ним происходит сейчас.

Что произошло в мае 2018 года

Убийство произошло год назад, в ночь с 23 на 24 мая. Экс-глава "Правого сектора" в Одессе в результате конфликта неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей. А также ранил еще одного человека – Александра Исайкула.

Сам Стерненко рассказывает, что он шел со своей девушкой Натальей, когда на него напали двое неизвестных. Без каких-либо слов они начали избивать его. В ответ Стерненко выхватил нож и начал размахивать им в темноте, ранив нападавших. Правда, потом экс-глава "Правого сектора" в Одессе поменял показания и стал говорить, что нож - не его. Якобы он получил удар по голове, потом ранение руки, затем перехватил нож и стал отмахиваться, нанеся семь ножевых ранений противникам.

После потасовки под домом Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул были ранены и бросились бежать. Однако Стерненко догнал Кузнецова и нанес ему еще несколько ударов ножом, после чего тот умер на месте. Во время агонии Кузнецова Стерненко и его девушка вели стрим, снимая происходившее на мобильный телефон, но не сделали ни единой попытки оказать помощь умирающему.

Фото: Пушкинская

Стерненко же рассказывал журналистам другую версию: "Через несколько секунд или несколько десятков секунд, мне сложно оценивать время, они стали бежать в разные стороны. Я не знал в тот момент, ранены они или не ранены... Я побежал за одним из них, он пробежал несколько десятков метров и упал на землю. Я увидел, что у него порезана брюшная полость, он начал говорить: "Мне плохо, я умираю", я тут же достал мобильный, бросил нож, который тогда был у меня, и стал вызывать скорую".

Другая сторона конфликта утверждает обратное. По словам адвоката Исайкула и родственников Кузнецова Рубена Степаняна, встреча тем вечером была абсолютно случайной.

"Это не планируемое нападение, это не выслеживание. Эта встреча была абсолютно случайной. Кузнецов и Исайкул находились в различных местах между третьей и пятой станциями Фонтана в течение нескольких часов, перемещаясь от одного места к другому. Уже уходя из этого района, они оказались лицом к лицу с Сергеем. Они больше опешили, чем он. Когда они с ним соприкоснулись на ближнюю дистанцию, как спортсмены, и Стерненко нанес первый удар Исайкулу он отскочил. Это его спасло. Он начал бежать. За ним побежала девушка, а Сергей переключился на второго участника и начал его атаковать. Я туда привел тренера Исайкула (он занимался боксом - Прим.Ред.), который сам позвонил и требовал – приведите меня в полицию. Он рассказал, какой это молниеносный спортсмен. Если бы он захотел атаковать, Сергей бы с ножом не справился. У него длинные руки, у него спортивная конституция тела", – рассказал Степанян в интервью "Стране".

По данным медэкспертизы, проведенной сразу после убийства, у Кузнецова было пять ножевых ранений: проникающее ранение в область брюшной полости слева, проникающее ранение в область сердца (стало смертельным – Прим.Ред.), непроникающее ранение в область правого плеча, непроникающее ранение в области брюшной полости справа, непроникающее ранение в области грудной клетки слева.

У Исайкула было две травмы: колотая рана со стороны печени, и колото-резаная рана живота, снизу вверх по диагонали к сердцу.

Стерненко получил повреждение руки.

Фото: Стерненко после убийства

Судебная молекулярно-генетическая экспертиза пролила свет на очередность нанесения ударов ножом. Это единственное оружие, которое применялось в схватке. После тщательного прочесывания местности не было обнаружено ничего другого колюще-режущего, а ранения всех троих получены от одного и того же ножа.

На оружии была кровь Кузнецова и Стерненко. Крови Исайкула не было. При этом кровь Стерненко доминировала. То есть сначала порезали Исайкула (поэтому следы ДНК первого пострадавшего утрачены – Прим.Ред.), потом Кузнецова, а потом ранение получил Стерненко. Таким образом, можно аргументированно предположить, что ранение Стерненко было получено уже после окончания противостояния, хотя он рассказывал, что его ранили и он выхватил нож, нанеся одной рукой (вторая по его словам была ранена), семь ударов.

Другими словами, сначала он нанес удары ножом Исайкулу и Кузнецову, а после он, судя по всему, порезал сам себя (или это сделал кто-то из его соратников). Ведь один его противник к тому моменту убежал, а другой находился при смерти.

Как проходит расследование

Было проведено 17 решений суда о назначении экспертиз, в том числе и об исследовании ДНК на ноже, которым было совершено убийство.

Однако потом дело Стерненко из Одессы было отозвано в Киев, а еще через месяц его забрало к себе СБУ, несмотря на то, что статьи уголовного производства не входят в компетенцию этого ведомства. Решение о передаче приняла замгенпрокурора Анжела Стрижевская.

В дальнейшем дело было фактически заморожено, а Стерненко проходит по нему как свидетель, а не участник. По информации источников "Страны" в СБУ, на этом этапе Стерненко был вынужден переключиться на работу с "конторой". В благодарность за это ему якобы обещали переквалифицировать дело либо на ст.119 УК – убийство по неосторожности, либо на ст.118 УК – превышение пределов самообороны.

Сам Стерненко утверждал, что передать дело в Киев удалось при наличии поддержки в парламенте.

"Спасибо народным депутатам Игорю Луценко, Андрею Денисенко, Владимиру Парасюку, Андрею Билецкому, Егору Соболеву, Андрею Ильенко, Мустафе Найему, Игорю Гузю, Юрию Берегу, Оксане Корчинской и многим другим за поддержку и обращение в Генпрокуратуру по поводу необходимости передать расследование в орган, не связанный с Одессой, где уже давно присутствует явный конфликт интересов между мной и руководителями правоохранительных ведомств", – написал Стерненко в Facebook.

Как говорили "Стране" источники в СБУ, после передачи дела Стерненко начал очень плотно сотрудничать со спецслужбой, выполняя различные ее политические заказы.

Однако радикалу пока рано праздновать победу.

Реанимация дела против Стерненко

На днях, 17 мая 2019 года, Печерский райсуд Киева обязал генпрокурора Юрия Луценко в трехдневный срок определиться с подследственностью уголовного производства по факту "одесской резни" и вернуть дело на расследование в полицию.

Также ГБР обязали открыть дело против Анжелы Стрижевской, которая противоправно передала дело Стерненко в СБУ, где его и похоронили.

Жалобу подавала юридическая команда Андрея Портнова, который в конце апреля заявлял, что добьется реального расследования одесского убийства и наказания преступника. Он говорил о формировании группы из семи адвокатов, которые будут представлять семью погибшего от рук Стерненко человека.

Интересно, что после заявления Портнова о начале работы против одесского радикала, в Вену, где тогда находился юрист, приехали радикалы организации "Речовий доказ", которая связана со Стерненко. Они заявили, что нашли дом Портнова и провели под ним пикет с угрозами.

Сам юрист назвал пикетчиков "гомосексуалистами" и сказал, что они пришли митинговать под чужой дом - видимо, не зная адреса Портнова.

Чем еще известен Сергей Стерненко

Убийство - не единственное, в чем подозревается экс-глава "Правого сектора". За ним тянется шлейф криминала.

В 2013 году. еще до Майдана, Стерненко попал в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он подозревался в нескольких эпизодах продажи наркотиков через интернет.

Также радикал может быть причастен к более тяжким преступлениям – похищениях людей, грабеже и вымогательстве. Уголовным производствам по похищениям людей уже по три года, но они до сих пор пребывают в "замороженном" состоянии.

Согласно одному из заявлений, Сергей Стерненко с неким Русланом Д. похитил и пытал депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в 2015 году. После похищения депутата избивали дубинкой и пытали изощренными методами – например, давили пальцы плоскогубцами. Также, по словам потерпевшего, ему несколько раз стреляли из травматического пистолета в спину и ноги. При этом Щербич был связан по рукам и ногам. По одной из версий следствия, похищение пострадавшего "Правому сектору" "заказала" конкурентка по выборам в Коминтерновский районный совет.

О втором случае похищения и пыток группой активистов во главе с Сергеем Стерненко рассказал еще один одессит – Стас В. Заявление лежит в полиции. По словам мужчины, он продавал авто и выехал на встречу с девушкой, которая представилась покупательницей. На месте подъехал джип, из него выскочили несколько мужчин, в том числе Стерненко. Схватили, отобрали машину, забрали 6 тысяч долларов, и выбросили на окраине Одессы, пообещав на прощание застрелить, приставив пистолет к затылку.

Активист Дмитрий Рудой рассказывал "Стране", что Сергей Стерненко в 2014 году, будучи руководителем "Правого сектора" в Одессе, занимался крышеванием баров и киосков. И что однажды по его приказу молодчики даже разгромили бар на улице Марсельской, который конкурировал с другим баром, платившим Стерненко за "крышу". И таких случаев было немало.

Но Стерненко все время оставался на свободе. В первую очередь потому, что находился под крышей властей. Избавится ли он от этой крыши уже при новой власти и будет ли привлечен к ответственности за убийство - будет важным маркером того, начались ли в стране настоящие перемены.

А пока мы расскажем, кто помогает Стерненко во власти.

Кто крышует Стерненко

"Страна" выяснила, кто помогает радикалу оставаться безнаказанным и чувствовать себя "неуязвимым".

Как рассказал нам высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ, Сергей Стерненко заинтересовал "контору" еще в 2014 году, после того, как молодой парень стал руководителем одесского филиала влиятельного тогда Правого Сектора.

В начале "славных дел". "Стерненко появился в политике Одессы как черная лошадка, до этого он был обычным студентом. Интересно, что до 2014 года Стерненко был реконструктором – появлялся в форме бойца РККА образца 1941 года. Во время Майдана 2014 года Стерненко съездил в Киев, заручился поддержкой киевлян и приехал в Одессу уже в качестве руководителя одесского ПС. У парня еще до Майдана было несколько приводов в милицию, его подозревали в употреблении, хранении и сбыте марихуаны", - рассказал собеседник.

По словам сотрудника спецслужбы, его ведомство "установило контакт", а говоря простым языком, завербовало Сергея Стерненко еще летом 2015 года. К слову, вербовка руководителей и наиболее активных "бойцов" радикальных патриотических организаций происходила во всех городах Украины.

"После назначения главой СБУ Василия Грицака летом 2015 года, руководством были поставлены новые задачи для службы. Одной из основных была – установка контроля и вербовка руководителей наиболее активных радикально-патриотических организаций, которые тогда были на подъеме. Цель проекта – неформальное моральное и силовое давление на суды, полицию, таможню, политиков и оппозиционные партии. Конечно, подразумевались и другие задачи – давление при помощи ручных "патриотов" на бизнес, а также вмешательство и контроль над откровенно криминальными отраслями – игровым бизнесом, сбытом наркотиков, контрабандой, торговлей оружием, проституцией и нелегальной миграции. Радикалам отводилась роль исполнителей любых действий "конторы", которые не укладывались в рамки закона", - признался высокопоставленный сотрудник спецслужбы.

Для вербовки и установления контоля над радикалами в 2015 году в СБУ были мобилизованы немалые силы. Помимо этого, под проект "Активисты" был выделен немалый бюджет – по информации "Страны" в СБУ – более 100 миллионов гривен в год.

Соответственно, была усилена работа по поиску компромата на лидеров патриотических организаций. До поры им было разрешено работать "по-беспределу". С рук сходили любые преступления, а те, которые начинали расследоваться полицией, перекидывались Генпрокуратурой в ведение СБУ и уходили "под сукно". Все попытки полиции закрыть откровенно бандитствующих патриотов, блокировались Генпрокуратурой с ведома Грицака и его заместителя Павла Демчины. В то же время все преступления членов радикальных организаций тщательно документировались управлением "Т" СБУ. Буквально за два-три месяца все активисты из радикальных организаций попали на крючок ведомства. Фактически, с 2015 года ни одна акция радикалов-патриотов не проходила самостоятельно, без санкции и разрешения "конторы".

Впрочем, бывали и откровенные проколы. Например, случай с BlaBlaCar, когда два правосека - Лука Кингисепп и Дмитрий Голуб, убили в апреле 2016 года львовянина Тараса Познякова и завладели его машиной. Оба правосека плотно сотрудничали с СБУ еще с 2015 года. Оба также участвовали в перестрелке 11 июля 2015 года в Мукачево. Истинной причиной тогдашнего инцидента была попытка "конторы" взять под крышу местных контрабандистов и подпольные нарколаборатории руками "Правого сектора". Ту перестрелку кураторам удалось замять.

А вот убийство Тараса Познякова получило широкий резонанс и СБУ пришлось прятать основного исполнителя – Луана Кингисеппа.

Но вернемся к самому Стерненко.

Как СБУ расколола Правый сектор. Установление СБУ контроля над радикалами в 2015 году совпало с "чисткой" рядов в патриотических организациях и расколом многих из них. В апреле 2015 года из одесского Правого Сектора, руководимого тогда Сергеем Стерненко, ушла группа самых активных участников организации. Помимо внутренних конфликтов, раскол был спровоцирован и кураторами из СБУ. Таким образом кукловоды из спецслужбы отсекали тех, кто имел, по их мнению, слишком "независимую" позицию. Или пытался работать на себя.

Интересно, что один из активистов одесского ПС Дмитрий Вичик после раскола одесского филиала еще в 2015 году утверждал, что Сергей Стерненко наркоман и доносчик.

Никто из "отколовшихся" от возглавляемого Стерненко одесского ПС никогда не был "белым и пушистым". Впоследствии на многих из них были открыты уголовные производства по различным подозрениям. Но по "стечению обстоятельств" – под следствие и за решетку попали лишь те, кто слишком много знал о "подвигах" Стерненко в Одессе в 2014-15 годы.

Например, неоднократно конфликтовавший в 2014 году со Стерненко одесский активист Дмитрий Рудой, о котором мы упоминали выше.

В 2016 году попал за решетку экс-активист и бывший начальник штаба одесского Правого Сектора Эдуард Панченко. Панченко сейчас находится под следствием в СИЗО по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений малознакомой девушке в 2016 году.

Не отрицая самого факта избиения девушки, сам Панченко уверен, что его дело было искусственно раздуто при поддержке Стерненко и его "кураторов" из прокуратуры и СБУ. А сам случай избиения одессит называет "подставой" силовиков. Изначально Эдуарда Панченко подозревали не только в избиении девушки. А также в изнасиловании и в том, что активист выбросил ее из окна.

Впоследствии экспертиза не подтвердила подозрений в изнасиловании, а сама девушка призналась на следствии, что сама выпрыгнула из окна квартиры Панченко, испугавшись его угроз (документы экспертиз и показаний потерпевшей есть в распоряжении редакции).

О конфликте с тогдашним руководителем одесского ПС Стерненко и своем уголовном деле Эдуард Панченко рассказал "Стране".

"Всё началось с 15 года, когда я вышел из организации Правый Сектор. Конкретно я не давал Стерненко и другим деятелям зарабатывать деньги крышеванием "наливаек" и точек с наркотиками. Это был период, когда правоохранительные органы не работали и многие вопросы можно было регулировать с помощью активистов. Ну и при этом получать дивиденды. На тот момент заработками Стерненко и его команды было крышевание наливаек, металлоприемки и точек со спайсами. На сегодняшний день эти ребята стали зарабатывать более масштабно - на крышевании или блокировании строительства.

Всё то время, когда я был на свободе, я был для Стерненко и для его компашки как кость в горле, не давая им зарабатывать. И тут случилось то, что стало настоящим подарком для Стерненко. В 2016 году на сайте знакомств со мной познакомилась девушка, которая предложила мне вместе провести время. Естественно, не бесплатно. День провели вместе, поехали вечером после ресторана ко мне домой. В кабаке она увидела, что у меня было при себе много денег – полторы тысячи долларов. У меня дома пили виски, а потом я заметил, что она попыталась мне что-то подсыпать в стакан. После этого я ее ударил. Она испугалась, выпрыгнула в окно, поломалась при приземлении.

Первым, кто на это отреагировал, был Стерненко. Он начал формировать мнение общественности и рассказывать журналистам, о том, что я насильник и маньяк. С 2016 года Стерненко не пропускает ни одного судебного заседания по моему делу. А потерпевшую с первых дней взял под крыло Стерненко и его покровители из силовых и бизнес- структур. Дали ей бесплатно адвокатов, оказывали давление на экспертизу и на следствие. В СИЗО меня тоже прессовали, что бы я соглашался признать сфабрикованные следствием подозрения. За три года меня бросали в карцер более двадцати раз. Но эксперты все равно признали, что я причинил девушке лёгкие телесные повреждения, ударив ее по лицу. Также экспертиза признала, что интимного контакта у меня с потерпевшей не было. Пистолет, которым я якобы угрожал девушке, признан экспертизой не рабочим, в тот момент ствол лежал на полке разобранным. На сегодняшний день следствие по сути завершено. Но суд выносить объективное решение не хочет и затягивает дело. С самого начала до недавнего времени на каждом заседании присутствовали титушки во главе со Стерненко, угрожали и давили на судей", - утверждает бывший начальник штаба одесского ПС.

Подопечный "Кащея". По информации источников Страны в СБУ, в Одессе радикалов, а в частности, одесский филиал ПС и лично Сергея Стерненко контролировал сотрудник СБУ с говорящим позывным "Кащей".

"Кащею Стерненко передали из Киева – инициатором кураторства над Стерненко был лично Павел Демчина. Под Стерненко и его команду был выделен немалый бюджет. Который тратился на аренду жилья для активистов, выдачу "суточных" на выездные акции устрашения. Также из секретного агентурного фонда СБУ выделялись деньги на зарплаты активистам. Но помимо денежного довольствия от "конторы", наиболее "ценные кадры", в том числе Стерненко, получали помощь – деньгами и машинами от благотворительного фонда "На благо Одессы"", - утверждает источник "Страны" в СБУ.

Слова сотрудника СБУ подтверждается фактом задержания одесскими полицейскими в марте 2019 года автомобиля, принадлежащего этому фонду. За рулем Toyota, которая числилась в угоне, находилась сожительница Стерненко – Наталья Усатенко. Интересно, что по информации "Страны", автомобиль был распоряжении Стерненко и Усатенко более года до задержания. Но в розыске не был, машину объявили в "угон" лишь за пару месяцев до этого. Видимо, скандальный активист и его сожительница, после того, как они оказались в центре сразу нескольких скандалов и переезда в Киев, оказались более не нужны их бизнес-покровителям.

Стоит отметить, что фонд "На благо Одессы" с момента его основания обслуживал команду грузинских реформаторов во главе с Михаилом Саакашвили. В числе учредителей фонда – целый ряд влиятельных одесских бизнесменов, но главным бенефициаром и фактическим руководителем фонда был крупнейший одесский предприниматель в строительном бизнесе Киван Аднан.