В национализме и русофобии обвинили и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, которая с трибуны 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала международные организации отказаться от финансовой помощи России.

Гневные высказывания в адрес украинской чиновницы появились на Facebook-странице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", - написала Захарова.

Уточним, что во время выступления в Женеве Ульяна Супрун, в частности, призвала страны - члены ВОЗ и другие международные организации "говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета". В противном случае они "рискуют стать заложниками Кремля".

Также Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун отказалась уходить с поста главы Минздрава Украины.