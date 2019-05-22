Юрист Андрей Портнов, который недавно вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что в 2015 году экс-президент Петр Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию в новое оффшорное предприятие. Об этом он написал в Facebook.

"Публикую нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое оффшорное предприятие BATTERY INVESTMENT CORP", - написал Андрей Портнов.

Также он добавил, что основной целью новой компании было владение Порошенко торговыми и промышленными активами.

"После того, как в прокуратуре Украины произойдут кадровые изменения мы добьёмся международно-правового поручения ГПУ в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме во время войны и посчитаем, сколько военного снаряжения и вооружения можно было купить за налоги, которые были украдены и отмыты в островных офшорах", - добавил Портнов.

Кроме того, новый панамский офшор Порошенко BATTERY INVESTMENT CORP вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем были проданы гражданину Российской Федерации Виктору Потапову.

Скриншот: Facebook/ Андрей Портнов

Напомним, что в первом интервью в Киеве Портнов заявил "Стране", что Порошенко будет сидеть.

Также читайте о том, что Портнов передал "юридический привет" ключевым людям из окружения Порошенко и назвал их фамилии.

В день инаугурации юрист подал заявление о преступлениях Порошенко. Юрист попросил ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, вероятно, совершенных Порошенко и другими лицами во время действий, связанных с осуществлением перехода корабельной группы ВМС ВСУ из Черного в Азовское море. Позже в ГБР подтвердили, что получили заявление Портнова против Порошенко.

А уже вскоре после этого ГПУ вызвала Портнова на допрос, а он пообещал надеть "дело Майдана" на голову Горбатюку.