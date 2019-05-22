Известный советский, американский и российский исполнитель песен в стиле шансон 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Известный певец обратился к врачам московской больницы. После обследования было решено его госпитализировать - потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

Вилли Токарев

Причины ухудшения здоровья на данный момент не оглашаются. Представители артиста пока не комментировали инцидент, сообщают российские СМИ.

Ранее "Страна" писала о том, что концерт Вилли Токарева в Киеве отменили из-за его поездок в Крым.

Также мы сообщали, что Михаил Горбачев попал в больницу и пропустил премьеру фильма о себе.