Стали известны детали нового выпуска проекта "Вечерний Квартал", съемки которого проходили в начале мая в Турции, сообщает пресс-служба Квартала 95.

Отмечается, что впервые за всю историю этой программы в ней не принимал участие лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. После победы на выборах президента Украины он оставил проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, автором, ведущим и актером.

Съемки проходили в рамках 15 юбилейного фестиваля "Весело". Начнется шоу с традиционного выхода всех актеров на сцену. Во время первого номера под условным названием "Коронация обнаженного гения" актер Евгений Кошевой изъявит желание взять руководство коллективом на себя."Теперь я отпускаю волосы, а вы все бреете головы", - будет одним из первых распоряжений "Лысого".

Фото: kvartal95.com

Далее состоится представление зрителям новых актеров студии. Напомним, ими стали участники команды "Днепр" Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, а также звезда "Лиги смеха", капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартинец. "Мы - новое дыхание "Квартала, - радостно объявит шоумен Юрий Ткач. - Не может быть новое дыхание ... с отдышкой", - усмирит своего коллегу Степан Казанин. И чтобы проверить актерские способности новых участников, "старички" устроят им оригинальный баттл и допрос.

На переднем плане Игорь Ласточкин Фото: kvartal95.com

Поскольку съемки "Вечернего Квартала" проходили на живописном курорте, тема отдыха в миниатюрах поднималась не раз. Например, был номер о работе караоке-бара в Турции, и миниатюра о двух кумовьях, которые впервые вызвали на дом жрицу любви. Также ребята покажут пародию на проект "Давай поженимся", и как работает услуга "Трезвый водитель". Вот, кстати, диалог двух персонажей этой миниатюры.

- Что же вы так напились?

- Сын родился.

- Ооо, тогда поздравляю вас и жену.

- Жену не надо.

- Почему?

- Она не в курсе.

Свой традиционный монолог в рамках шоу автор студии Валерий Жидков на этот раз построит на черном юморе и представит, как бы выглядела панихида по очень плохому человеку.

Что касается звезд, в первой части турецкого выпуска приняли участие группы "Антитела", "On I Ona" и певица NK. Более того, Настя Каменских даже согласилась сыграть в одном из постоянных номеров "Вечернего Квартала" - "В гостях на сербском телевидении". Так, Женя Кошевой в образе серба Тринко Бринчича будет брать у певицы интервью, а в финале исполнит ее хит "Тримай" на сербском языке.

Вечерний квартал в Турции. Фото: kvartal95.com

Многие зрители задаются вопросом, будут ли в "Квартале" продолжать шутить о политике и в частности, о самом Владимире Зеленском. Судя по новому выпуску, ответ утвердительный, и ребята, как и раньше, будут показывать номера на насущные политические темы. Так, в одном из них ребята представят, какой была реакция известных политиков на приход к власти Зеленского. Среди героев - Андрей Парубий, Виталий Кличко, Надежда Савченко. Сам же Владимир Зеленский хоть и будет отсутствовать на сцене, но в одной из миниатюр все-таки примет участие.

Актеры позвонят ему по скайпу, и во время разговора Зеленский даст им последние напутствия. Среди них будет фраза: "Шутите свободно и обо мне тоже! Старайтесь, чтобы потом не сказали, что при Зеленском было лучше".

В финале ребята по традиции исполнят трогательную песню, но на этот раз они посвятит ее своему другу, которому пришлось оставить родной коллектив. "Мы могли бы смешить со сцены, и снимать смешное кино. Но когда твоя Неня стоит на коленях… Это уже не смешно…"

Новый выпуск "Вечерний Квартал в Турции" состоится в эту субботу. Начало программы на "1+1" – в 21:40.

Напомним, что звезда Квартала-95 восхитила поклонников фото с фестиваля в Турции.

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