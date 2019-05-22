Более 70% украинцев выступают за роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные на ее сайте.

"Более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады. Самый высокий уровень поддержки - на Юге и Востоке (более 80%). Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск ВРУ не менее 60% опрошенных. Определенное различие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников БПП Солидарность, большинство которых - против этой инициативы", - сказано в результатах исследования.

Опрос проводился с 16 по 21 мая, в нем приняли участие 2 тысячи украинцев от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, президент Владимир Зеленский на инаугурации 20 мая заявил о роспуске Верховной Рады. После этого, 21 мая, Владимир Зеленский провел консультацию с лидерами фракций.

Вечером 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

Между тем, председатель парламента Андрей Парубий заявил, что роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде.