В Москве ожидают от Киева конкретных шагов для нормализации отношений Украины с Россией и реализации минских соглашений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"От Киева мы ожидали бы какие-то конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока и, во-вторых, в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами в среду пресс-секретаря Путина попросили прокомментировать идею нового президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по связям с Россией. На что Песков ответил, что это внутреннее дело Украины.

"Это не наше дело - говорить о том, симпатичная эта идея или нет. Главное, чтобы был толк, главное, чтобы была эффективность", - подчеркнул он.



Напомним, глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что их команда не исключает возможности внесения вопроса о заключении договоров с РФ о мире на Донбассе на всенародный референдум.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе в плен "ДНР" попали 8 украинских военных, которые заехали на грузовике на оккупированную территорию.

Также мы сообщали, что Путин, Меркель и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.