В среду, 22 мая, в Харькове проходит самый принципиальный матч чемпионата Украины по футболу. Шахтер встречается с Динамо в Харькове в рамках 30-го тура УПЛ. "Горняки" досрочно стали чемпионами Украины, но у "Динамо" сегодня есть шанс. Шанс доказать и показать всё, на что способны без давления результата или турнирной таблицы.

Старт матча в 19:30. В прямом эфире его показывает Футбол 2. "Страна" ведет подробный текстовый репортаж.

23 А в ответной атаке "горняков" нарушил правила уже Цыганков. И ему также показали желтую карточку.

20 Пятов еще раз поймал мяч после навеса-удара со штрафного. Его заработал Хочолава, державший оппонента за футболку. Первая желтая карточка в матче.

19 В ответ "Динамо" посредством Цыганкова пробило по воротам Пятова. Перед штрафной находился атакующий полузащитник "гостей". Вратарь "Шахтера" справился.

17 Затяжная атака Шахтера по левому флангу. Очень активен вышедший в стартовом составе Кайоде. Пошел в дриблинг на двоих защитников. Ему помешали ворваться в штрафную, но мяч подхватил Фернандо.

15 Равная игра "Шахтера" и "Динамо" в Харькове.

Чемпионский кубок. Уже в цветах "горняков".

Фото: Татьков Сергей

14 Кайоде в борьбе поскользнулся в штрафной Динамо. Нет свистка. Нет пенальти.

13 Перепасовывались без продвижения вперед полевые игроки "Шахтера". В итоге Андрей Пятов мощно выбил круглого вперед

12 Цыганков полу-навешивал, полу-пробивал в дальний угол ворот Пятова уже из штрафной. Выше! Но совсем чуток выше перекладины полетел мяч.

11 Гости начали выравнивать игру. Уже второй угловой у ворот "Шахтера",

7 Маркос Антонио ускорился в центре поля, отдал на левый фланг, где сегодня Матвиенко и после его прострела в штрафную "горняки" заработали угловой.

5 Ответную атаку динамовцев сумели остановить "горняки" у самой своей штрафной.

4 Первая опасность у ворот Бойко. С правого фланга навешивал Сергей Болбат. Мяч прилетел во вратарскую, где его уверенно поймал вратарь Динамо.

3 Борьба в центре поля. "Горняки" контролируют мяч. В излюбленный короткий пас играют подопечные Паулу Фонсеки.

19:35 (1) С Богом! Поехали! Матч начался!

19:34 Мгновения до!

Фото: Страна.ua

19:31 Гимн Украины

Видео: youtube.com/ukrainaforever

19:29 Футболисты выходят на поле! Скоро всё начнется!

Фото: Страна.ua

19:25 Главный судья сегодняшнего матча - Ярослав Козик из Мукачево. Ему помогают на линиях Владимир Володин их Харькова и Андрей Скрипка из Кировограда (Кропивницкого)

19:20 На стадионе - гимн футбольного клуба "Шахтер"

Видео: youtube.com/Airwolf10002

Фото: Страна ua

19:15 Болельщики постепенно подтягиваются. До начала игры - 15 минут!

19:13 Первыми на стадион вышли футболисты "Динамо". Они могут закончить не самый удачный для себя чемпионат на хорошей волне.

"Горняки" тоже уже на поле. В ранге чемпионов. Но награждение - только после матча.

Фото: Страна ua

18:46 Появились стартовые составы команд:

Шахтер:

Пятов - защитники Бутко, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, - полузащитники - Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон, Фернандо, Тете, - нападающий Кайоде

В резерве у Паулу Фонсеки: Шевченко, Болбат, Ордец, Нем, Тайсон, Дентиньо, Коваленко

Динамо:

Бойко - защитники Сидорчук, Шабанов, Бурда, Кендзора - полузащитники - Сидклей, Шепелев, Андриевский, Де Пена, Цыганков - нападающий - Беседин

В запасе у Александра Хацкевича: Бущан, Шапаренко, Гармаш, Кравченко, Смирный, Алибеков, Дуелунд

18:43 А вот - камера у газона:

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

18:37 Динамовцы сегодня вышли на поле перед матчем первыми. Затем вышли несколько "горняков" вместе с Паулу Фонсекой.

Фото: Страна ua

18:35 "Горняки" подготовились к сегодняшнему матчу и на поле, и на трибунах. Именно после финального свистка в среду, 22 мая, они станут самым титулованным клубом Украины.

Фото: Страна ua

18:25 На стадионе "Металлист" в Харькове специально к сегодняшнему матчу установили мультимедийный ЛЭД-Экран. Он будет встречать футболистов из подтрибунного помещения.

Фото: Страна ua

18:20 Шахтер в день матча начал продавать футболки с надписью "Где "Динамо", где?" Это знаменитая среди болельщиков фраза экс-игрока команды Жадсона, которую он сказал после победы над "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА 2008-2009.

18:10 В день матча в сеть утекли изображения новой формы Динамо до ее официальной презентации 26 мая. Основная форма будет белой, гостевая - синей. Ожидается, что ее будут украшать автографы легендарного тренера киевлян Валерия Лобановского. В честь 80-летия со дня его рождения.

18:00 "Оранжево-черные" выпустили специальный ролик перед игрой, в котором показали, как упорно добивались "золота".

Что говорят перед игрой

Вратарь Шахтера Андрей Пятов сказал, что слова о том, что теперь "горняки" должны доказать, что не зря получили чемпионство, это просто раскрутка. А команда будет просто выполнять установку тренера. "Мы хотим сыграть на ноль и добиться результата. А как сложится - посмотрим", - сказал голкипер журналистам.

Полузащитник киевлян Беньямин Вербич рассказал, что философия Шахтера отличается от философии Динамо. Шахтер делает ставку на бразильцев, в Динамо - дают шанс молодым игрокам.

Бывший "динамовец" Виктор Леоненко предупредил, что расслабляться до матча Шахтеру рано и пример тому матч прошлого года, "когда "горняки" уже одной ногой были в отпуске. И что хоть футбольный поединок и без турнирной мотивации, но настраиваться на него нужно серьезно, поскольку наблюдать за ним будет полный стадион.

Спортивный эксперт Александр Сопко назвал сегодняшнюю игру суперпринципиальным противостоянием. Он считает, что команды мобилизуют свои силы. Динамо захочет скрасить свой сезон без трофеев и порадовать болельщиков и руководство клуба. Кроме того, результат может оказать влияние на будущее тренерского штаба "бело-синих".

Известный тренер Мирон Маркевич выразил мнение, что Шахтер сейчас набирает обороты, а Динамо, наоборот, остановилось. И что столичные футболисты захотят "хлопнуть дверью" и во что бы то ни стало обыграть извечного соперника.

Будет ли чемпионский коридор?

В европейском футболе стало традицией выстраивать на поле чемпионский коридор для команд досрочно выигравших первенство. Игроки соперничающего клуба становятся на поле в два ряда и приветствуют чемпионов аплодисментами. Спортивные эксперты гадали перед матчем, построят ли динамовцы такой коридор почета на поле или покажут характер. Интрига развеется сегодня в Харькове.

Гранд-шоу от Шахтера

После матча с "бело-синими" "горняки" обещают болельщикам большое шоу на стадионе "Металлист". Сначала там наградят футболистов золотыми медалями, а потом начнется концерт с участием таких украинских звезд, как Maruv, Гайтана и Оля Полякова.

Шахтер в этом сезоне завоевал свой 34-й трофей и стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины.