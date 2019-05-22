В среду, 22 мая, в Украине вступает в силу закон об отсрочке штрафов для владельцев авто с иностранной регистрацией, принятый Верховной Радой на прошлой неделе.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Таким образом, штрафы за нерастаможенные автомобили владельцы авто на иностранных номерах должны будут платить с 24 августа.

Отметим, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз машины из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто с еврономерами вступил в силу 25 ноября 2018 года.

Льготный период растаможивания "евроблях" закончился 22 февраля. Ранее планировалось, что с 24 мая те, кто вовремя не растаможил "евробляху", должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн. Однако 16 мая в Верховной Раде отсрочили введение в действие закона о штрафах для владельцев авто на еврономерах (евробляхеров) на три месяца.

Напомним, мы писали о том, как работает схема по растаможке евроблях.

Также "Страна" сообщала, что определено, до какого числа нужно растаможить авто с европейскими номерами.