Заседание Кабмина, на котором Гройсман объявил об отставке, продлилось всего 16 минут
Заседание Кабмина Украины, которое прошло в среду, 22 мая, длилось всего 16 минут и, вероятно, оказалось самым коротким в истории нынешнего правительства. Премьер-министр Владимир Гройсман открыл запланированное на 11:00 заседание в 11:16 и закрыл в 11:32.
За эти 16 минут Владимир Гройсман успел сообщить присутствующим, что свое заявление об отставке считает естесственным шагом и за должность не держится. Затем он предложил рассмотреть вопросы повестки дня оперативно. Возражений не было и министры принялись за работу. Буквально через 10 минут премьер-министр Гройсман заявил, что сегодняшнее заседание правительства объявляет закрытым.
Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман заявил, что сегодня подаст в Раду заявление об отставке.
Также мы сообщали, что Гройсман встретился с делегацией Международного валютного фонда.