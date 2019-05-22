Заседание Кабмина Украины, которое прошло в среду, 22 мая, длилось всего 16 минут и, вероятно, оказалось самым коротким в истории нынешнего правительства. Премьер-министр Владимир Гройсман открыл запланированное на 11:00 заседание в 11:16 и закрыл в 11:32.

За эти 16 минут Владимир Гройсман успел сообщить присутствующим, что свое заявление об отставке считает естесственным шагом и за должность не держится. Затем он предложил рассмотреть вопросы повестки дня оперативно. Возражений не было и министры принялись за работу. Буквально через 10 минут премьер-министр Гройсман заявил, что сегодняшнее заседание правительства объявляет закрытым.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман заявил, что сегодня подаст в Раду заявление об отставке.

Также мы сообщали, что Гройсман встретился с делегацией Международного валютного фонда.