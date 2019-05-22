Парубий просит Зеленского уточнить, какие законопроекты Раде рассматривать на внеочередном заседании 22 мая
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который, по просьбе президента Владимира Зеленского, назначил внеочередную сессию парламента на среду, 22 мая, направил главе государства письмо с просьбой уточнить номера законопроектов для рассмотрения.
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
"Уважаемый Владимир Александрович! В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады мною было выдано распоряжение о созыве такого заседания 22 мая в 12:00. В то же время в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения", - сказано в письме.
Андрей Парубий просит Зеленского уточнить номера законопроектов, которые, по его мнению, должны быть рассмотрены на сессии парламента 22 мая.
Фото: iportal.rada.gov.ua
Напомним, после встречи с главами фракций 21 мая у Зеленского предложили провести в среду внеочередную сессию Рады и назначить выборы на 21 июля.
После этого Парубий созвал внеочередное заседание Рады в среду на 12:00.