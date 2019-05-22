Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который, по просьбе президента Владимира Зеленского, назначил внеочередную сессию парламента на среду, 22 мая, направил главе государства письмо с просьбой уточнить номера законопроектов для рассмотрения.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"Уважаемый Владимир Александрович! В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады мною было выдано распоряжение о созыве такого заседания 22 мая в 12:00. В то же время в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения", - сказано в письме.

Андрей Парубий просит Зеленского уточнить номера законопроектов, которые, по его мнению, должны быть рассмотрены на сессии парламента 22 мая.

Фото: iportal.rada.gov.ua

Напомним, после встречи с главами фракций 21 мая у Зеленского предложили провести в среду внеочередную сессию Рады и назначить выборы на 21 июля.

После этого Парубий созвал внеочередное заседание Рады в среду на 12:00.