На YuoTube-канале "Зе!Президент" опубликован новый влог, рассказывающий о дне инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. На видео запечатлено, как он пешком шел на церемонию, а после нее - в здание Администрации президента. В конце видео Зеленского сняли в его новом рабочем кабинете. Он под аплодисменты усаживается в кресло, сообщает, что ему в нем неудобно и задает вопрос: "Когда переезжаем?".

"Сегодня - немножко закулисья с инаугурации президента Владимира Зеленского. Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком", - говорится в сообщении под видео.

Ранее "Страна" писала о том, что Богдан рассказал о первом зарубежном визите Зеленского.

Также мы сообщали, что Елена Зеркаль не приняла предложение Зеленского стать замом главы АП.