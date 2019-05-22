В Одессе ночью,22 мая, неизвестные хотели поджечь автомобиль работника местной прокуратуры. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет УНН.

Автомобиль Mitsubishi Pajero был припаркован рядом с домом прокурора. Неизвестный ночью подошел к машине, разбил стекло, после чего попытался поджечь его, используя легковоспламеняющееся вещество. Однако возгорания не произошло.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность злоумышленника. Собираются улики, допрашиваются возможные свидетели. Начато досудебное расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Напомним, в Одесской области иорданец пытался продать авто, но покупатель оказался грабителем.

Также мы писали, что полиция до сих пор не получила материалы дела о поджоге авто главреда украинского телеканала.