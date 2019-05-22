Сегодня, 22 мая, премьер - министр Украины, открывая заседание Кабмина, объявил о своей отставке.

"Все вы знаете, что я ранее заявлял о своей отставке, после победы на выборах президента Зеленского. Сегодня же мое заявление будет передано в Верховную Раду. Вы все знаете, я никогда не держался за кресла и должности. Для меня Украина не просто точка на карте. Это прекрасная страна с 45-миллионным населением. У меня есть свое видение будущего страны, и я готов делать все для процветания Украины", - выступил в начале заседания Владимир Гройсман.

Видео: КабМін

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил: "Пусть Гройсман уходит, никто плакать за ним не будет".

Также мы сообщали, что миссия МВФ из-за роспуска Рады и кадровых назначений в АП покидает Украину.