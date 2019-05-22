В среду, 22 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой первый законопроект с момента вступления в должность. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект №10317 от 22.05.2019 про внесение изменений в Закон Украины "Про публичные закупки" касаемо закупок во время избирательного процесса. Он был обозначен президентом как безотлагательный, получен Верховной Радой и передан руководству профильного комитета. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен сегодня на внеочередном заседании парламента. Вместе с ним могут рассмотреть также изменения в закон о выборах народных депутатов.

"Проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О публичных закупках "по осуществлению закупок во время избирательного процесса" разработан с целью обеспечения организации подготовки и проведения выборов в Украине, а именно осуществления закупок товаров и услуг для таких нужд. Учитывая скоротечность избирательного процесса и краткосрочность работы окружных избирательных комиссий, закупку таких товаров и услуг необходимо осуществлять безотлагательно, поскольку сроки их изготовления и поставки достаточно длительными, что делает невозможным реализацию избирательными комиссиями долгосрочных процедур закупок в порядке, установленном Законом Украины "О публичных закупках"", - сказано в пояснительной записке.

В документе указано, что с целью недопущения блокирования процедур закупок во время избирательного процесса путем подачи жалоб в орган обжалования и автоматического приостановления таких процедур, что может привести к нарушению сроков проведения отдельных мероприятий, предусмотренных законами о выборах, и, как следствие, поставит под угрозу подготовку и проведение выборов в Украине, возникла насущная необходимость в принятии Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины о публичных закупках".

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, после консультации с главами фракций 21 мая Зеленский распустил Раду.

Также У Зеленского предложили провести внеочередную сессию Рады и назначить выборы на 21 июля.

После этого Парубий созвал внеочередное заседание Рады в среду на 12:00.