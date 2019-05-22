В среду, 22 мая, на Донбассе в зоне проведения ООС боевики взяли в плен восьмерых украинских военных. Это произошло когда бойцы ВСУ ехали на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое. Ошибочно отклонившись от определенного маршрута, они попали на временно-оккупированную территорию, где их задержали боевики так называемой "ДНР". Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в соцсети.

"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Сообщается, командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих.

Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

Ранее "Страна" писала о том, что после речи Зеленского в Донецке и Луганске заявили, что готовы менять пленных, но ждут конкретных действий.

Также мы сообщали, что Москва отреагировала на заявление команды Зеленского о референдуме по поводу Донбасса.