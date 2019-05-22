22 мая Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. На нем нардепы могут рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов.

После того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента и досрочных выборах 21 июля, депутаты внесли предложение: они согласны на отмену мажоритарной системы, что выгодно Зеленскому, а взамен требуют снижения проходного барьера в Раду.

Старый закон - по которому 225 депутатов избирались по спискам, если партии преодолеют 5%-й барьер, невыгоден целому ряду фракций. С таким барьером в нее на досрочных выборах не проходят ни "Народный фронт", ни радикалы Ляшко, ни "Самопомощь", ни ахметовская часть "Оппозиционного блока".

Снижение проходного барьера с 5% до 3% увеличивает возможности нынешних депутатов с подмоченной репутацией попасть в Раду - пусть и в составе других партийных проектов. Эту тему вчера обсуждали на консультациях лидеров фракций и групп в Администрации президента.

"Страна" следит за заседанием онлайн.

12:26 "Воля народа" говорит, что не будет голосовать против мажоритарки и закрытых списков. Странно было бы ожидать иного от мажоритарщиков.

12:24 Глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк: "Хотите открыть списки - открывайте их сами и публикуйте на каждом столбе!". Требует принять "закон Зеленского".

12:21 В группе "Видродження" тоже отказалась поддерживать законопроект о выборах. Требуют открытых списков, которые на досрочных выборах внедрить невозможно. "Спасибо за государственническую позицию", - бросила реплику вице-спикер Ирина Геращенко.

12:17 Начались выступления глав фракций. Артур Герасимов от БПП повторил, что указ Зеленского неконстуционен.

В Блоке Порошенко говорят, что списки должны быть открытыми, а снижение барьера приведет в Раду "карманные региональные партии". Но этого Рада принять явно не успеет. Видимо, это и является целью БПП.

"БПП не будет голосовать за этот законопроект", - сказал Герасимов.

12:13 Спикер поддержал подачу заявления в Конституционный суд на указ Зеленского о роспуске Рады. Он также пригрозил Зеленскому: "Уверен, что президент будет отвечать перед законом за свое решение".

12:11 "Я не нашел у президента полномочий утверждать об отстутствии коалиции", - Парубий. "Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит Конституции".

"С этой минуты я буду действовать исключительно в рамках конституционных полномочий", - заявил Парубий. В зале раздался смех. "Действовал и буду действовать", - поправился спикер.

12:10 В начале заседания Андрей Парубий вспомнил, что сегодня день рождения главы Директории Симона Петлюры. "Ни Петлюра, ни Коновалец (глава Украинской войсковой организации - ред.) никогда бы не предложили референдум по примирению с Россией", - заявил спикер парламента.

12:08 Со второй попытки зарегистрировано 240 депутатов. Внеочередное заседание открыто.

12:05 В зале зарегистрировалось всего 208 депутатов. Если не наберется 226, то заседание не начнется.

11:58 Глава фракции "Оппоблока" Вадим Новинский говорит, что его фракция разделилась по вопросу изменений в закон о выборах. Но лично он скорее всего проголосует "за".

Что логично - ахметовская часть "Оппоблока" при снижении барьера с высокой вероятностью проходит в парламент.

11:55 Депутаты рассаживаются по местам.

11:47 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий направил главе государства письмо с просьбой уточнить номера законопроектов для рассмотрения.

"Уважаемый Владимир Александрович! В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады мною было выдано распоряжение о созыве такого заседания 22 мая в 12:00. В то же время в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения", - сообщается в письме.

11:45 Законопроекта об изменении в избирательном законодательства пока еще нет в системе.

Новый избирательный закон в Раде пытаются принять третий год. Речь идет о том, чтобы создать в Украине 27 избирательных регионов. В каждом из них партии выдвигают списки кандидатов. Избиратель голосует за какую-то из этих партий, а также — за какого-то конкретного кандидата от партии. В итоге побеждают не те списочники, которые были вписаны на самые первые места, а кандидаты в депутаты согласно их рейтингу и популярности у избирателей.

В специальном законопроекте по изменениям системы выборов, который могут принять 22 мая, речь идет о том, что списки партий, за которые голосует избиратель, будут закрытыми, но с открытым партийным обсуждением. В ЦИК высказали мнение, что сделать открытые списки на ближайших парламентских выборах, когда избиратель сам формирует список партии, объективно невозможно. Слишком много придется менять - переучивать членов комиссий, переделывать формы бюллетеней, вносить изменения в огромное количество актов.

Ранее глава АП назвал временной систему с барьером в 3% для проведения досрочных выборов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады спикеру Парубию с просьбой о созыве на 22 мая внеочередного заседания парламента.