Президент Украины Владимир Зеленский указом №314 назначил Андрея Геруса своим постоянным представителем в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Стоит отметить, что Андрей Герус - постоянный критик Рината Ахметова и формулы Роттердам+, по которой уголь на украинские электростанции закупается по цене биржи в Роттердаме плюс цена доставки в Украину.

Андрей Герус родился в 1982 году в городе Нововолынск Волынской области. Он бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также работал руководителем ООО "Конкорд Капитал".

В 2004 году окончил экономический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко по специальности "экономическая кибернетика".

С сентября 2013 учился на программе МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон). В штабе Зеленского занимал пост эксперта по энергетике.

Напомним, что ранее Зеленский назначил Стефанчука на пост представителя президента в Раде.

Также напомним, что Елена Зеркаль не приняла предложение Зеленского стать замом главы АП.

Точной причины отказа Елены Зеркаль источники не называют. Но по некоторым данным Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации президента.