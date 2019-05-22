В Одесской области грабитель, притворившись покупателем автомобиля, с ножом напал на продавца машины. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает УНН.

Жертвой оказался подданый Иордании, который пытался продать Volkswagen. Он договорился с покупателем встретиться в городе Раздельная Одесской области. Однако мужчина напал на продавца, угрожая ножом, связал, а потом вывез за пределы населенного пункта и оставил на обочине.

Сам злоумышленник уехал на угнанном авто в неизвестном направлении. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

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