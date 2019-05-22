В команде Зеленского уже официально заявили о том, что Украине нужен референдум по вопросу Донбасса. Об этом вчера сказал новый глава Администрации президента Андрей Богдан.

Раньше о необходимости такого референдума говорил еще даже не кандидат Владимир Зеленский. До своего официального выдвижения он предлагал именно такую схему для решения "донецкого вопроса".

Предложение Богдана вызвало негативную реакцию "25%" - сторонников предыдущей власти. Они заговорили о "вторых Харьковских соглашениях" (на первых Янукович дороговорился с Россией о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму).

Однако пока "партии войны" рано бить в набат. Проведение такого референдума не гарантирует мира с Россией. Скорее наоборот - предопредляет провал любых возможных переговоров.

Почему - разбиралась "Страна".

Что заявил шеф АП

Богдан сказал, что референдум нужно проводить, поскольку вопрос слишком важен, чтобы его решали исключительно политики.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он в эфире "112 канала".

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, - не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.

Каким может быть этот референдум

Наиболее подробно о том, как могут провести такой референдум, Владимир Зеленский говорил еще в декабре, когда еще не был даже официальным кандидатом в президенты.

Компромисс с Россией в интервью Дмитрию Гордону Зеленский обрисовал по следующей схеме: нужно узнать, чего хотят в Москве, и в ответ выдвинуть свои пункты. И на основании этого двигаться в сторону компромисса, который утвердить на всенародном референдуме.

"Я сказал бы: "Люди, я с ним говорил, вот его список. А вот наш список. Вот на это они готовы пойти. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Однако, как и на выборах президента, решать вам. Проведем референдум. Не хотите – скажите свое слово. Хотите – тоже скажите".

Мне могут сказать: мол, да пока ты через депутатов проведешь этот референдум… Но зачем через депутатов? Все же просто. "Депутаты, не даете нам эту возможность? Гуляйте! Проведем онлайн, по телевизору. Нам нужен результат – что думают люди". Люди по-разному проголосуют, однозначно "за" или "против" не будет, но будет какая-то история. Утвердили список – и пошли жить".

То есть, на референдум Владимир Зеленский согласен выносить лишь свое видение ситуации ("А дальше, люди, я считаю, что надо так"). И если оно критически не совпадёт с позицией Россией и сепаратистов - то никакого урегулирования, конечно, не произойдет. Сколько бы референдумов не проводил Зеленский.

Это как история с внесением курса на ЕС и НАТО в Конституцию, от которого обеим международным организациям ни холодно, ни жарко. Поэтому тема с Конституцией решала исключительно внутренние задачи консолидации электората вокруг Порошенко.

Какие же задачи может решить для Зеленского референдум по Донбассу?

Зачем Зе референдум

В вопросе охваченного войной региона новый президент еще на инаугурации заявил себя миротворцем (впрочем, в том же амплуа до и сразу после своего избрания выступал и Петр Порошенко). Он заявил, что главной задачей для него станет остановка огня.

И по идее это хорошо: именно огонь был формальной причиной для Киева не исполнять Минские соглашения. И выполни Зеленский свое обещание - по идее открывается дорога и к другим пунктам Минска-2.

Однако Зеленский со старта отмел возможность исполнения соглашений. Он отказался вести переговоры с "ЛДНР" и заявил, что против особого статуса (автономии) Донбасса и амнистии сепаратистам. Что, как известно, прописано в Минске-2.

То есть Зе отказался от политической части Минска. А вот Москва продолжает на ней настаивать. И пока нет оснований полагать, что Кремль откажется от документа, который к тому же утвержден на уровне ООН и считается международными обязательствами Украины.

Это значит, что пока базы для договоренностей между Зеленским и Путиным нет.

Тогда о чем будет референдум?

Есть два варианта. Первый. Народу предложат ответить на максимально абстрактный вопрос - поддерживаете ли вы начало переговоров с Россией по миру на Донбассе? Народ, конечно же, ответит, что да, поддерживает.

Но смысла в этом большого не будет. Так как переговоры с Россией в Нормандском формате Украина ведет и без всяких референдумов уже 5 лет. И без всякого результата. Потому что не было желания выполнять политическую часть Минских соглашений.

Если его не будет и у Зе-команды, то и мира никакого тоже не будет. А если такое желание есть, то переговоры можно начать и без референдума. Более того, если провести референдум по абстрактому вопросу "за переговоры ли вы о мире с Россией", а потом подписать с Москвой некие соглашения, но не провести референдум по ним, то это будет выглядеть как обман людей, у которых спросили что-то "взгали", но не поинтересовались мнением о конкретных договоренностях.

Второй вариант - на референдум будет вынесен мирный план Зеленского, который он намерен предложить Росси. Правда, сгодятся результаты этого референдума лишь для пиара партии Слуга народа (если референдум будет проведен одновременно с выборами в Раду) и для внутреннего употребления: мол, мы договорились внутри себя, что по Донбассу поступаем вот так. А если Путин не согласен - значит вина за продолжение конфликта падает на Россию. А так как Москва вряд ли согласится на какие-то соглашения, которые с ней заранее не проговаривались, то референдум не приблизит мир, а наоборот - максимально отдалит его.

Третий вариант - самый правильный. Команда Зеленского проводит переговоры с Россией, достигает неких договоренностей. И только после этого вот эти самые договоренности выносятся на референдум.

Однако пока никаких подвижек по переговорам нет. Даже намека на их старт не наблюдается. Наоборот, Зеленский требует усиления санкций против России и говорит, что начнет переговоры только после освобождения всех пленных. Что пока выглядит нереальным. И, кстати говоря, непонятно - зачем тогда вообще проводить референдум до выполнения этого условия, которое поставил в инаугурационной речи новый президент? Либо он готов нарушить свое слово? Или просто референдум это лишь элемент пиара, чтоб показать - "мы за мир".

Но, на самом деле, ничего конкретно для наступления мира не сделать.