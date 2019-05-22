В России отреагировали на предложение команды президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по поводу мира на Донбассе, сообщает РИА "Новости".

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, идея проведения реферндума для Зеленского выигрышна, но он перекладывает ответственность за самое сложное направление внешней политики на простой народ.

Косачев отметил, что новый президент Украины продолжает действовать в русле "прежней популистской модели поведения".

Напомним, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что их команда не исключает возможности внесения вопроса о заключении договоров с РФ о мире на Донбассе на всенародный референдум.

Ранее "Страна" писала о том, что в ООН заявили, что школы на Донбассе за год стали попадать под обстрелы в четыре раза чаще.

Также мы сообщали, что Путин, Меркель и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.