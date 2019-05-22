На заседании Кабмина в среду, 22 мая, после которого премьер-министр Владимир Гройсман пообещал уйти в отставку, правительство рассмотрит соглашения с ФРГ, а также выход Украины из договоров, заключенных в рамках СНГ.

Об этом свидетельствует повестка, опубликованная на сайте Кабинета министров Украины.

Кабмин сегодня должен также рассмотреть законопроект "О критической инфраструктуре и ее защите", также будет обсужден вопрос украинского правописания. Кроме того, будут рассматриваться изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности и положение о Государственной социальной службе Украины.

Члены правительства рассмотрят проекты постановлений "Об утверждении Договоренности по реализации Соглашения между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении" и об утверждении Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой.

Напомним, 21 мая, во время своей инаугурации, президент Владимир Зеленский предложил подать в отставку Гройсману и его Кабмину.

После этого Гройсман подал в отставку с поста премьера. Также он потребовал, чтобы Зеленский немедленно внес кандидатуру нового премьера.

В блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбиралась, почему на самом деле подал в отставку Гройсман.