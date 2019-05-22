Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сокращает график работы в Украине и не намерена пересматривать программу сотрудничества. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, МВФ меняет график работы миссии в Киеве.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - заявил источник.

Также по данным источника, не остались незамеченными в США и некоторые кадровые назначения в Администрации президента. Вполне очевидно, что речь идет о назначении главой АП Андрея Богдана, который был юристом олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Также мы сообщали, что 21 мая миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине и должна была провести двухнедельную инспекцию и дать оценку реформам.