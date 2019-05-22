Миссия МВФ из-за роспуска Рады и кадровых назначений в АП покидает Украину. Пересмотра программы не будет
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сокращает график работы в Украине и не намерена пересматривать программу сотрудничества. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, МВФ меняет график работы миссии в Киеве.
"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - заявил источник.
Также по данным источника, не остались незамеченными в США и некоторые кадровые назначения в Администрации президента. Вполне очевидно, что речь идет о назначении главой АП Андрея Богдана, который был юристом олигарха Игоря Коломойского.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля.
Также мы сообщали, что 21 мая миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине и должна была провести двухнедельную инспекцию и дать оценку реформам.