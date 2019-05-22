На Каннском кинофестивале состоялась премьера девятой киноленты культового режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", главные роли в которой исполнили Ди Каприо и Брэд Питт. Об этом пишет Variety.

Зрители тепло приняли новый фильм Тарантино, после премьеры овации не смолкали около 6 минут. Сам режиссер выглядел очень довольным, говорил "я люблю тебя" своей жене Даниэлле Пик, а также шептал что-то на ухо исполнительнице одной из главных ролей Марго Робби.

Фильм посвящен истории жизни бывшего актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера (Брэд Питт) в Голливуде. Далтон при этом жил по соседству с Шерон Тейт (Марго Робби), актрисой и женой режиссера Романа Полански, погибшей в собственном доме от рук серийного убийцы Чарльза Менсона. Действие фильма происходит в 1969 году.

Мировая премьера девятого фильма Квентина Тарантино состоялась на Каннском кинофестивале, а в Украине на большие экраны фильм выйдет с 8 августа.

Видео: YouTube/ B&H Film Distribution Company

Фото: Instagram/Леонардо Ди Каприо

Напомним, "Страна" публиковала дебютный трейлер нового фильма Тарантино "Однажды в Голливуде".

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