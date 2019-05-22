Государственный департамент США подозревает, что во время атаки на северо-западе Сирии режим Башара Асада применил химическое оружие, сообщает Reuters.

Уточняется, что Госдеп пока еще собирает информацию об этом инциденте.

"Мы все еще собираем информацию об инциденте, но мы повторяем наше предупреждение, что в случае использования режимом Асада химического оружия, Соединенные Штаты и наши союзники будут реагировать быстро и должным образом", - заявили в Госдепе.

Напомним, что авиация режима Башара Асада обстреляла населенные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, погибли 6 гражданских.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия сообщила про обстрел своей авиабазы в Сирии, по которой исламисты выпустили 12 реактивных снарядов.

Также мы сообщали, что Сирия отдает России свой морской порт Тартус в аренду на 49 лет.