Утром в среду, 22 мая, в Праге проходит четвертая акция протеста, участники которой требуют отставки министра юстиции Чехии Марии Бенешовой, которую считают соратницей премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом пишет Hospodarske Noviny.

Около 50 тысяч людей собрались на Вацлавской площади. Требования отставки Бенешовой переросли в общую критику правительства и премьера Андрея Бабиша. Микулаш Минар, лидер объединения "Миллион моментов за демократию", которое выступило организатором демонстрации, вызвал Бабиша на теледебаты, а в случае его отказа пообещал протесты в следующие два вторника.

Демонстрантов изначально возмутили намерения министра юстиции Марии Бенешовой провести реформу прокуратуры и отменить должность Генерального прокурора. Именно Генеральный прокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

Фото: Twitter/ Jakub Plíhal

Demonstranté opakovaně žádají demisi Marie Benešové. Okraje náměstí jsou téměř neprůchodné. pic.twitter.com/BUoT71dsq6 — Nikos Štěpánek (@nikos_stepanek) 21 мая 2019 г.

Напомним, в апреле десятки тысяч немцев вышли на марши протеста против повышения квартплаты.

Также мы писали, что в Праге заявили, что УПА сотрудничала с нацистами и пыталась вырезать чешское село на Волыни.