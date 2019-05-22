Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности из-за агрессии против Украины, а также расширить антироссийские санкции.

Об этом она сказала во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, сообщает пресс-служба Минздрава.

"ООН не должна мириться с присутствием Российской Федерации в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права, начиная с вывода своих войск и командных структур с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных", - сказала Ульяна Супрун.

Также она отметила, что страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны сказать "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе они рискуют стать заложниками Кремля.

"Санкционный режим должен быть сохранен и расширен, иначе вы рискуете вознаградить поведение, аннулировав преимущества, которые общество получает от мира и процветания. Разделение мира на сферы влияния не должно быть способом организации международных отношений в 21 веке", - сказала Супрун.

Напомним, Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского.

Также мы писали, что в команде Зеленского не видят Ульяну Супрун на посту главы Минздрава.