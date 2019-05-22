Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который уже высказывался по поводу того, что президент Владимир Зеленский свою деятельность начинает с нарушений Конституции Украины, заявил, что роспуск Рады будет обжалован в Конституционном суде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Андрей Парубий.

Скриншот: Facebook/Андрій Парубій

В комментариях к этому же посту спикер Рады, отвечая на вопрос, "будет ли оспорено это нарушение Конституции в Конституционном суде", ответил положительно.

Скриншот: Facebook/Андрій Парубій

Напомним, во вторник, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский попросил Парубия назначить внеочередное заседание Рады на 22 мая.

После этого председатель парламента Парубий созвал внеочередное заседание Рады в среду на 12:00.