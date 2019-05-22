Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом передают "Украинские новости".

Причиной стал отдых Сытника на одной из охотничьих баз в Ровенской области, который глава НАБУ не задекларировал. Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды, проверяется информация о том, как был оплачен его отдых.

Напомним, в начале мая Сытника вызвали на допрос в ГПУ по вмешательству в американские выборы.

Также мы писали, что суд открыл дело по иску нардепа Розенблата к Порошенко и Сытнику. Розенблат обратился в суд с просьбой установить отсутствие у президента Украины полномочий относительно назначения директора НАБУ.