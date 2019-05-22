ГБР открыло дело против Сытника из-за незадекларированного отдыха
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом передают "Украинские новости".
Причиной стал отдых Сытника на одной из охотничьих баз в Ровенской области, который глава НАБУ не задекларировал. Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды, проверяется информация о том, как был оплачен его отдых.
Напомним, в начале мая Сытника вызвали на допрос в ГПУ по вмешательству в американские выборы.
Также мы писали, что суд открыл дело по иску нардепа Розенблата к Порошенко и Сытнику. Розенблат обратился в суд с просьбой установить отсутствие у президента Украины полномочий относительно назначения директора НАБУ.