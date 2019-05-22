Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам на среду, 22 мая. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Отметим, что доллар в среду стоит 26,11 грн, что на 9 копеек ниже, чем во вторник, 21 мая. Подешевел и евро - его цена составила 29,14 грн, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий день.

Официальный курс валют НБУ на 22 мая:

1 доллар - 26,11245100 (-0,09044400);

1 евро - 29,14410700 (-0,11666600);

1 рубль - 0,40461000 (-0,00171000).

Напомним, названы причины резкого обвала доллара после инаугурации Зеленского.

Также мы писали, что на этой неделе банкиры ждут новое подорожание доллара.